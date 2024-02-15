В Подмосковье поезд увяз в снегу

В подмосковном Кусково поезд увяз в снегу. Снегоуборочные поезда не успевают расчищать пути, передает Telegram-канал Baza. В целом электрички в Московской области ходят с опозданием, отмечает канал.

Мострансавто также отмечает, что на основных магистралях автобусы "перешли на работу по фактическому прибытию на остановочные пункты".

Также в сети появились скриншоты с выросшими в несколько раз тарифами на поездки на такси – ими делятся возмущенные москвичи. Сервис "Яндекс.Такси" даже рекомендовал пользователям сегодня воспользоваться метро, потому что из-за обильного снегопада город оказался на грани транспортного коллапса.