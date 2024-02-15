Екатеринбуржца, вышедшего на пикет к полпредству, задержали и отвезли в полицию

Житель Екатеринбурга Дмитрий Бахтин, который сегодня вышел на пикет к уральскому полпредству с обращением к Владимиру Путину с просьбой обеспечить лекарством своего сына Мишу (у ребенка диагноз СМА), задержан полицией. Об этом Накануне.RU сообщила Яна, жена Дмитрия.

По ее словам, утром во время пикета муж почувствовал себя неважно – у него поднялось давление. Дмитрий уехал домой, но затем ему стало лучше, и он вернулся к полпредству, чтобы продолжить свою акцию.

"Дима вернулся к зданию, встал вновь, но ему не дали это сделать. Его увезли на гражданской машине в отдел полиции. Дима попросил защиту, с ним находится юрист", - рассказала Яна Бахтина.

Она уточнила, что мужа доставили в отдел полиции №5 на улице Сакко и Ванцетти.

Незадолго до этого родители сказали силовикам, что если бы закон выполнялся, то ребенок уже давно получил бы лекарство, и тем не надо было бы приезжать. В ответ полицейские заявили, что есть специальные службы, которые отвечают за предоставление лекарств, а полиция "благотворительностью не занимается".

Накануне.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу с просьбой прокомментировать задержание Бахтина. В ведомстве воздержались от комментариев.

Напомним, что Дмитрий пытается добиться от государства предоставления лекарства для своего маленького сына с СМА. Ранее екатеринбуржец уже выходил на акции, в том числе на Красную площадь в Москве.