ЕК: Восстановление Украины обойдется почти в €453 млрд

Восстановление Украины обойдется почти в €453 млрд, сообщили в Еврокомиссии.

"По состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит $486 млрд (€452,8 млрд) по сравнению с $411 млрд (€383 млрд), в которые они оценивались год назад", - говорится в заявлении Еврокомиссии. Об этом пишет ТАСС.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявляла, что страна не станет подписывать мировое соглашение с Россией без выплаты "репараций" со стороны Москвы. По ее словам, Киев вместе со своими партнерами работает над компенсационным механизмом, который может быть создан в рамках многостороннего международного соглашения и предусматривать организацию специальной комиссии и компенсационного фонда.