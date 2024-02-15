Правительство собирается полностью оцифровать спорт

Правительство РФ утвердило цифровую трансформацию физкультуры и спорта. Она должна быть осуществлена к 2030 году.

Запись детей в спортшколы разрешат только через портал госуслуг, а спортсменам присвоят специальные электронные паспорта. Информационная система "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" должна быть объединена с региональными цифровыми платформами. К 2030 году в единую цифровую среду должны быть включены все российские спортивные организации и учреждения.

Фактически это означает конец традиционного детско-юношеского спорта, каким он был все это время для любителей и физкультурников, пишет РИА "Катюша". Председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что в электронных паспортах спортсменов будут содержаться все их параметры, включая историю спортсмена, его особенности, звания, тренеров.

Депутат Госдумы Светлана Журова говорит, что на каждого ребенка, занимающегося спортом, будет заведено полное цифровое досье. Остается только слить эти данные?