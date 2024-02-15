50% россиян не поддерживают идею второй волны мобилизации

50% россиян не поддерживают идею новой волны мобилизации с целью обеспечить ротацию уже мобилизованных граждан – чтобы они могли приехать домой. Ранее было объявлено, что мобилизованные в 2022 году останутся на фронте до окончания СВО.

При этом еще 36% поддерживают идею еще одной мобилизации ради ротации мобилизованных. Стоит отметить, что 12% респондентов отказались отвечать на этот вопрос (и только 2% затруднились с ответом), это данные опроса социологической группы Russian Field.

Оказалось, что среди мужчин идея второй волны мобилизации находит больший отклик: 40% поддерживают такой вариант ротации мобилизованных (и только 32% среди женщин).

Также за новую мобилизацию чаще выступают пожилые люди: в группе 60+ таковых 48%, среди молодежи (18-29 лет) сторонниками новой волны мобилизации являются только 22% россиян.