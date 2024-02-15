У SSj, вылетевшего из Москвы в Петербург, отказал двигатель

У самолета Superjet, вылетевшего из Москвы в Санкт-Петербург, отказал двигатель.

После взлета экипаж доложил о срабатывании датчика неисправности двигателя и принял решение возвращаться в один из аэропортов, пишет ТАСС. Самолет в итоге благополучно приземлился в Шереметьево.

Ранее экипаж самолета авиакомпании "Азимут" принял решение вернуться в аэропорт Нижневартовска из-за технической неисправности воздушного судна – по предварительным данным, у самолета возникли неполадки с шасси. Самолет несколько часов покружил над столицей Самотлора, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлился. Многие пассажиры спали и не успели испугаться. Часть решили вернуться домой, однако среди них было много вахтовиков. Они остались в аэропорту. Авиакомпания обещает обеспечить всех водой и питанием.