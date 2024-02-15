В Перми не хватает 300 водителей автобусов и 29 водителей трамваев

В Перми не хватает 300 водителей автобусов и 29 водителей трамваев, сообщает Properm.ru со ссылкой на данные городского департамента транспорта.

Сообщается, что ситуация с дефицитом кадров не меняется: аналогичная цифра была в марте, сентябре прошлого года.

"Количество водителей в штате постоянно меняется. На регулярной основе перевозчики не сообщают о количестве кадров в штате, но по оценкам департамента транспорта пока он остается на прежнем уровне", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что находятся в диалоге с перевозчиками для решения проблемы, однако добавляют — задача по привлечению кадров стоит именно перед перевозчиками.