СМИ: Венгрия блокирует 13-й пакет санкций Евросоюза

Венгрия на встрече послов ЕС единственная проголосовала против 13-го пакета санкций в отношении России, пишет газета Financial Times.

Предполагалось, что в новый санкционный пакет войдут почти 200 физлиц и компаний из России, Китая и других стран. Как заявил изданию неназванный чиновник, "венгры не согласились из-за китайских компаний". По словам другого чиновника, венгерский посол "попросил немного больше времени для анализа содержания предложений", сообщает РИА Новости.

Как отмечалось, Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций против России к 24 февраля.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал пакет финансовой помощи ЕС Украине в размере 50 млрд евро, став единственным из 27 руководителей правительств ЕС, который это сделал. Сообщалось, что члены Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении денег украинскому режиму.