15 Февраля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Почти 1700 придомовых территорий и общественных пространств благоустроено в Новосибирской области благодаря нацпроекту

До старта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России, в Новосибирской области благоустраивалось в год 5-6 общественных территорий, но в период с 2018 года их количество увеличилось многократно.

В общей сложности, за период реализации проекта в Новосибирской области благоустроено 427 общественных пространства и 1270 придомовых территорий. Проект реализуется в 75 населенных пунктах региона.

(2024)|Фото: nso.ru

Кроме того, как сообщает пресс-служба Правительства области, за шесть лет 10 проектов в 7 малых городах нашего региона стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта. Это позволило им получить дополнительные финансовые ресурсы федерального бюджета. Причем проекты Купино победили дважды и уже реализованы.

«Стало уже общепризнанным, что развитие комфортной среды – это наверное самый успешный проект с точки зрения изменения облика населенных пунктов и вовлеченности жителей. Ежегодно проводится Всероссийское голосование за объекты благоустройства, которое в этом году стартует раньше привычных сроков», – рассказал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

(2024)|Фото: nso.ru

Так, сегодня, 15 февраля, на площадке форума-выставки «Сибирская строительная неделя» состоялась презентация новых объектов для голосования, в том числе по каждому району Новосибирска. Проекты-победители получат финансирование из областного бюджета и будут выполняться в 2025 году.

(2024)|Фото: nso.ru

«Сегодня мы презентовали новые общественные пространства для участия во Всероссийском голосовании в 2024 года. Представлены проекты от 23 городов и поселков, в том числе новые проекты подготовил каждый район Новосибирска. Голосование стартует 15 марта. Призываю всех принимать участие, так как проекты-победители голосования обязательно получат финансирование в 2025 году», – сообщил министр.

(2024)|Фото: nso.ru

В Новосибирске для голосования представлены проекты благоустройства сквера «Зыряновский» в Октябрьском районе, сквера «им. М.И. Калинина» в Дзержинском районе, парка культуры и отдыха «им. Кирова» в Ленинском районе, Ельцовского парка,(2-ая очередь) в Центральном округе, благоустройство территории вокруг озера Безымянного (ул. Ласточкина – Приозерная) в Первомайском районе, парка культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе, набережной по ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе, а также благоустройство набережной по ул. Новоморская в микрорайоне ОбьГЭС Советского района.

(2024)|Фото: nso.ru

Голосование традиционно пройдет на сайте 54.gorodsreda.ru. В голосовании может принять участие любой житель Новосибирской области старше 14 лет, авторизованный на сайте «Госуслуги».

(2024)|Фото: nso.ru

Теги: благоустройство, нацпроекты, президент, природные территории, общественные пространства, голосование


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