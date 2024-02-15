Shot: БПЛА пытался атаковать нефтебазу в Белгородской области

Беспилотник попытался атаковать Губкинскую нефтебазу, расположенную в Белгородской области, пишет Shot.

По данным Telegram-канала, ночью обломки БПЛА обнаружили на территории нефтебазы ОАО "Белгороднефтепродукт", которая находится в селе Долгое.

Предварительно, дрон был сбит. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее пожар вспыхнул на нефтебазе в Курской области после удара украинского беспилотника. Один из трех резервуаров, охваченных огнем, частично обрушился. По предварительной информации, никто не пострадал.