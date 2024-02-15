В центре Екатеринбурга появилась улица выдающегося строителя Михаила Ананьева

Новую улицу в центре Екатеринбурга назвали именем выдающегося свердловского строителя. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Перспективной улице, которая в ближайшие годы появится в новом жилом районе за хлебокомбинатом "СМАК" и свяжет улицы Якова Свердлова и Мамина Сибиряка, присвоили имя Заслуженного строителя России Михаила Михайловича Ананьева (09.05.1929 – 13.10.2015). Почти полвека он проработал в крупных строительных предприятиях Свердловской области – строительном тресте №89, СУ №7 Свердловского домостроительного комбината, в тресте "Свердловскгражданстрой", пройдя весь профессиональный путь от мастера до главного инженера.

Под его руководством в Екатеринбурге были построены такие знаковые здания, как Цирк, Театр юного зрителя, Свердловский академический театр драмы, ККТ "Космос", ДК "Уралмаш", реконструирован Екатеринбургский Театр оперы и балета, возведены жилые кварталы и социальные объекты в разных районах города.

Михаил Ананьев (в центре)

Михаил Ананьев был настоящим патриотом Екатеринбурга, талантливым инженером и новатором, всегда стремился к прорывным решениям в градостроительстве, меняющим жизнь горожан к лучшему. Эту страсть он передал своему сыну, Валерию Михайловичу Ананьеву, который сегодня возглавляет крупнейший строительный холдинг Урала – "Атомстройкомплекс".

"Я счастлив, что мой отец заслужил такую память; что улица его имени находится в районе, с которым его многое связывает. Здесь и объекты, которые строил "Свердловскгражданстрой", и институт Гражданпроект, где он бывал по работе, и любимая улица Свердлова – пример идеального градостроительного решения. Всю свою жизнь я ориентируюсь на высокую профессиональную планку, которую задавал себе отец: каждый объект, который строишь, должен быть лучшим. Он научил меня уважать труд предыдущих поколений, ответственно относиться к их наследию: сохранять построенные ими здания, опираться на их профессиональный опыт и помнить, что возможностями к созиданию и развитию, которыми обладаем сегодня, мы во многом обязаны нашим предшественникам – их упорному труду и достижениям. Я глубоко благодарен администрации Екатеринбурга, которая постоянно проводит важную работу по увековечиванию памяти выдающихся уральцев в топонимике города – ведь как мы относимся к предыдущим поколениям, так и потомки будут относиться к нам и нашему труду", - говорит Валерий Ананьев.

Ранее новым улицам Академического района Екатеринбурга были присвоены имена выдающихся градостроителей, внесших значительный вклад в развитие города и уральской строительной школы. Это архитектор Геннадий Белянкин, занимавший должность главного архитектора города с 1973 по 1996 годы, и Владимир Букин, руководивший строительной отраслью региона в 1958-1987 годах. Скверу рядом с Управлением дороги присвоено имя архитектора Константина Бабыкина.