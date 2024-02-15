Немецкая экономика вышла на третье место в мире, обогнав японскую

Японская экономика вошла в зону рецессии: по предварительным данным правительства страны, в четвертом квартале 2023 года ВВП сократился на 0,4%, в третьем квартале также было сокращение, поэтому технически это уже можно назвать рецессией. Третьей экономикой мира (после США и Китая) в долларовом выражении теперь стала Германия, пишут мировые СМИ.

Спад японской экономики объясняется инфляцией на еду, топливо, товары повседневного потребления и т.д. – это привело к сокращению потребления на 0,2%. При этом Япония импортирует почти все энергоносители и большую часть продовольствия. Также негативно отразилось на экономике землетрясение.

В январе министр экономического развития России Максим Решетников заявил президенту, что отечественной экономике "вполне по силам" обогнать Японию в перспективе трех-четырех лет с учетом текущей динамики роста ВВП. Правда, он не стал уточнять, что экономический рост в России обеспечен в значительной мере гособоронзаказом и ОПК из-за специальной военной операции.