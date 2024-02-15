Власти Нижневартовска прокомментировали приемку новых автобусов

В администрации Нижневартовска опровергают информацию о том, что в город не поступили приобретенные в рамках контрактов автобусы для пассажирских перевозок, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов, за счет бюджетных средств приобретены 76 автобусов. Поставка автобусов марки "Lotos" предусмотрена двумя муниципальными контрактами. По договору приемка техники происходит на заводе-изготовителе с последующей доставкой поставщиком к месту назначения.

"45 автобусов по первому контракту уже поступили в город и проходят постановку на учет в ГИБДД. Ещё 31 автобус по второму контракту прибудет в Нижневартовск до 1 июля 2024 года согласно условиям контракта", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что "прокуратура провела проверку по фактам преждевременной оплаты поставок автобусов. Выявлены нарушения закона в части ненадлежащей приемки товара". Также сообщалось, будто бы автобусы прошли приемку, но еще не были доставлены в город.