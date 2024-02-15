В смерти девочки от менингококковой инфекции в Тобольске могут обвинить детский сад

Вину за смерть четырехлетней девочки от менингококковой инфекции в Тобольске могут возложить на детский сад, который она посещала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По данным СКР, главе ведомства Александру Бастрыкину поступило сообщение о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в дошкольном учреждении. Сообщается, что садик регулярно закрывается на карантин из-за обнаружения у детей инфекционных заболеваний. Сообщается, что до попадания в реанимацию, ребенок весь день провел в детском саду.

Региональный следственный комитет проводит проверку по факту смерти ребенка. Бастрыкин поручил руководителю областного управления СКР Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.