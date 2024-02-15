15 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: источник Накануне.RU

В России резко вырос спрос на психологов

В России растет спрос на услуги психологов самых разных направлений – от детских до специалистов по лечению алкоголизма. По данным сервиса "Авито Услуги", в 2023 году консультации онлайн-психологов искали на 35% чаще, число собственно психологов, предлагающих свои услуги на платформе, выросло на 50%.

Чаще всего россияне ищут детских психологов (+63% в поиске) и семейных специалистов (+52%). Также активно растет поиск экспертов по борьбе с алкоголизмом.

Разные социологические исследования показывают, что тревожность россиян в последние два года сильно сказалась на их состоянии и заставила идти к психологам. Так, в ноябре 2022 года ВЦИОМ оценил в 35% долю молодежи (18-24 года), которая испытывает (по ее же словам) острую потребность в психологической помощи. В начале 2023 года служба психологической поддержки страхового дома ВСК фиксировала месячный рост в 15% по обращению россиян к психологам.

Теги: психолог, россияне, психическое здоровье


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