В России резко вырос спрос на психологов

В России растет спрос на услуги психологов самых разных направлений – от детских до специалистов по лечению алкоголизма. По данным сервиса "Авито Услуги", в 2023 году консультации онлайн-психологов искали на 35% чаще, число собственно психологов, предлагающих свои услуги на платформе, выросло на 50%.

Чаще всего россияне ищут детских психологов (+63% в поиске) и семейных специалистов (+52%). Также активно растет поиск экспертов по борьбе с алкоголизмом.

Разные социологические исследования показывают, что тревожность россиян в последние два года сильно сказалась на их состоянии и заставила идти к психологам. Так, в ноябре 2022 года ВЦИОМ оценил в 35% долю молодежи (18-24 года), которая испытывает (по ее же словам) острую потребность в психологической помощи. В начале 2023 года служба психологической поддержки страхового дома ВСК фиксировала месячный рост в 15% по обращению россиян к психологам.