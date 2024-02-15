Трамвайное движение в микрорайон Солнечный запустят 17 февраля

Первый трамвай в удаленный микрорайон Екатеринбурга Солнечный проедет по новой ветке 17 ферваля.

Об этом сообщил гендиректор компании Эталон Андрей Ермишкин на круглом столе ИД "Коммерсантъ-Урал" "Рынок недвижимости 2024: тренды и прогнозы". По его словам, в церемонии запуска трамвайной ветки примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее называлась только приблизительная дата, возможно, это связано с карантином, в котором глава региона находился перед визитом президента Владимира Путина, точное время которого также не раскрывалось.

Специалисты "Гортранса" уже подготовили для трамвая сетку с расписанием, которое опубликовано на официальном портале города.

Возить пассажиров будет трамвай №9.