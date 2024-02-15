Польша отреагировала на "активность авиации России"

В Польше заявили, что из-за "активности авиации России" подняты в небо военные самолеты страны.

"Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации", - приводит РИА Новости заявление оперативного командования ВС Польши.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил о попытках вербовки сотрудников диппредставительства РФ западными спецслужбами. По его словам, "были подходы к сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами", однако их пресекли, представители посольства реагировали, как надо.