Число свердловских контрактников, желающих отправиться на СВО, за год выросло в 5 раз

Жители Свердловской области очень активно записываются для участия в специальной военной операции. Об этом заявил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге Виктор Валенцов.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции, в 2022 году на военную службу по контракту в регионе поступило около 2 тысяч человек. В 2023 году их число выросло в 5 раз – более 10 тысяч человек. А за полтора месяца 2024 года уже около тысячи свердловчан изъявили желание стать воинами-контрактниками.

"Думаю, в 2024 году мы сможем побить показатели 2023 года", - предположил Валенцов.

Также он назвал портрет современного контрактника из Свердловской области.

"Средний возраст – от 30 до 40 лет. Это ребята из полных семей, не могу сказать, что с низкой заработной платой. Часто приходят из бизнеса, который передают близким родственникам. В основном это осознанный выбор ребят, которые его сделали", - рассказал военный.

По его словам, условно из трех будущих контрактников двое приходят из области, один – из Екатеринбурга. Есть среди желающих записаться и женщины, но их не так много. В основном приходят девушки с медицинским образованием на должности фельдшеров или с инженерным образованием – на должности связистов.

Что касается иностранцев, желающих отправиться на СВО по контракту, таких в регионе совсем немного – всего полпроцента от общего количества.

"Заключают контракты в основном выходцы из близлежащих стран СНГ. Одной из льгот является получение гражданства России по упрощенной форме для них и членов их семьи", - добавил Виктор Валенцов.