Пассажиров, не улетевших из Нижневартовска, отправят в Минеральные Воды резервным бортом

В Нижневартовске задерживается вылет самолета до Минеральных Вод, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн табло, вылет намечен на 17.20. За пассажирами прилетит резервный борт.

Напомним, сегодня утром экипаж самолета авиакомпании "Азимут" принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности воздушного судна - по предварительным данным у самолета возникли неполадки с шасси. Самолет несколько часов покружил над городом, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлился.

По данным канала N1, многие пассажиры спали и не успели испугаться. Часть решили вернуться домой, однако, отмечает канал, среди них много вахтовиков - они остались в аэропорту. Авиакомпания обещает обеспечить всех водой и питанием.