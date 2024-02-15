Мигранты уходят со строек. Застройщики прогнозируют, что через пять лет строить в Екатеринбурге будет некому

Престиж провести строителя падает, а мигранты, приезжающие в Екатеринбург, предпочитают работать курьерами, а не идти на стройку. Об этом заявил директор TEN-Девелопмент Юрий Романович. По его словам, если в ближайшее время не решить проблему, то уже через пять лет стройки в уральской столице опустеют, "и никакие роботы Илона Маска не помогут".

"На стройке все плохо. Работать некому, престиж работы упал, мигранты ездить перестали, а те, кто остались, утроили цену за работу. Количество девелоперов, напротив, увеличилось. Я не против конкуренции, но трудовых ресурсов больше не стало. Приезжающие предпочитают идти на доставку за 100 тыс. и развозить еду на самокате, а на стройке надо работать", - заявил Романович.

По его словам, уже через пять лет стройки опустеют из-за нехватки кадров, поскольку мигранты предпочтут, даже при отсутствии работы в Екатеринбурге, искать ее в других городах. Потому надо повышать престиж профессии среди местного населения.

"Не знаю, как у других, а я лично задолбался бегать и уговаривать бригады работать за любые деньги. Этот дефицит кадров дальше будет нас только топить. Отсутствие людей, отсутствие престижа профессии - это то, что может погубить стройку, и никакие программы, никакие роботы Илона Маска здесь не помогут. Нам нужны люди, все остальное можно пережить", - отметил Романович.

Во время круглого стола "Рынок недвижимости 2024: тренды и прогнозы" он предложил создать институт по подготовке кадров на базе местных девелоперов, чтобы учить молодежь и через пять лет получить хороших специалистов.