Зажигалка в виде гранаты стала причиной заторов из пассажиров в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево объяснили, почему утром в четверг произошел логистический коллапс с пассажирами. По данным СМИ, на вход не работал терминал С, всех пассажиров отправляли заходить через терминал В.

Выяснилось, что в ручной клади у одного из пассажиров при досмотре на входе в терминал была найдена зажигалка в виде гранаты. Сотрудники досмотровой службы подняли тревогу, вход закрыли, на место вызвали взрывотехников Росгвардии, передает РБК.

Сейчас ограничения сняты, пассажиров в терминал С снова запускают.