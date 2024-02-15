В Госдуме хотят запретить несовершеннолетним посещать точки торговли алкоголем

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил закрыть доступ в алкомаркеты и алкогольные секции магазинов для людей, которым нет 18 лет. Письмо, в котором говорится об этом, Хамзаев отправил главе Минпромторга Денису Мантурову.

В обращении говорится, что в последние годы федеральные и региональные власти предпринимают значительные усилия в вопросе снижения уровня табакокурения и потребления спиртных напитков в российском обществе, пишет RT, у которого есть копия письма Хамзаева. Депутат просит министра оценить предложение запретить несовершеннолетним посещать алкомаркеты, а также создать в общих продуктовых магазинах отдельные закрытые алкогольные секции, недоступные для несовершеннолетних.

Хамзаев в разные годы высказывал разные идеи торговли в России алкоголем. Например, в декабре 2021 г. Хамзаев выступил за вынос алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов.