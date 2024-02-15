В Госдуме предложили отменить НДФЛ для лиц с зарплатой менее 30 тысяч рублей

В Госдуму внесут законопроект, предложенный депутатами ЛДПР, о полной отмене подоходного налога для граждан с низким уровнем дохода. Об этом пишет ТАСС.

Согласно проекту, полностью освободить от налогообложения предлагается часть россиян, которая получает зарплату ниже 30 тысяч рублей в месяц, а сумма всех доходов за год составляет не более 360 тысяч рублей.

Авторы законопроекта считают, что эта мера позволит снизить налоговую нагрузку экономически не защищенных граждан и поможет улучшить их уровень жизни.

В январе в Госдуму был внесен законопроект, который в случае принятия узаконит отмену налога на доходы физлиц (НДФЛ) для многодетных семей. Документ внесен группой из семи депутатов, среди которых – коммунисты Геннадий Зюганов и Нина Останина.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что властям следует освободить многодетные семьи от налога на доходы физических лиц. Она объяснила это тем, что демографическая ситуация остается непростой, коэффициент рождаемости продолжает снижаться, и "надо делать все, чтобы модно было иметь минимум двоих, а то и троих, четырех детей".