В Кузбассе директор комиссионки заказал себе ковры из шкур манулов

В Кузбассе директора сети комиссионных магазинов подозревают в покупке шкур незаконно добытых краснокнижных животных.

Дома у бизнесмена нашли две шкуры снежного барса (ирбиса) и два меховых ковра из шкур манула. По данным Следственного комитета, выделку ковров для подозреваемого делал местный житель, также мужчина привлекал к закупке шкур редких зверей сотрудников своих магазинов.

Директора магазина арестовали, в сети комиссионных магазинов провели обыски.