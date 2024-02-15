Экс-прокурор Прикамья займет пост главы КСП Пермского края

Депутаты заксобрания Прикамья утвердили кандидатуру Александра Белых на пост руководителя Контрольно-счетной палатой Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Его кандидатуру на этот пост предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ноябре прошлого года. Действующий председатель региональной КСП Геннадий Тушнолобов, возглавляющий палату с февраля 2018 года, после окончания срока полномочий в феврале этого года, покинет палату. Это связано с достижением Геннадием Тушнолобовым предельного возраста для госслужащих.

Отметим, что ранее Александр Белых работал в управлении прокуратуры в Приволжском федеральном округе. С 2009 по 2015 год возглавлял прокуратуру Пермского края.