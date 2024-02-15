Пассажиры пожаловались на транспортный коллапс в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево скопились сотни пассажиров, которые не могут добраться до стоек регистрации и к выходам на посадку, сообщают российские Telegram-каналы. С чем связаны задержки в обслуживании пассажиров – не сообщается. В Росавиации сообщили, что все аэропорты московского авиаузла работают штатно.

В Москве и Подмосковье утром в четверг начался сильный снегопад, некоторые пассажиры связывают логистические проблемы с ним. По данным онлайн-табло Шереметьево, несколько рейсов на вылет отправлены (или планируется отправить) с небольшой задержкой.