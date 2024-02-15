Тюменские дзюдоистки выступят на международном турнире "Большой шлем" в Баку

Тюменские дзюдоистки выступят на международном турнире "Большой шлем" в Баку, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Крупнейший рейтинговый турнир пройдет в столице Азербайджана с 16 по 18 февраля. В составе сборной России на соревнованиях выступят представительницы центра "Тюмень-дзюдо", мастера спорта России Любовь Тимофейчева и Любовь Орлова.

Тренер тюменских спортсменок Андрей Вуколов сообщил, что для его воспитанницы Любови Тимофейчевой это будет первый серьезный старт во взрослом возрасте.

"Обе девушки 2002 года рождения, на этом турнире у них большая конкуренция, но мы в них верим", - прокомментировал он.

Всего турнир соберет 400 атлетов из 64 стран мира. Сборную России представят 24 спортсмена.

Посмотреть поединки и поболеть за тюменок можно на сайте Международной Федерации дзюдо.

Напомним, ранее уральский полпред Владимир Якушев подвел итоги строительства спортивных сооружений "шаговой доступности" на территории округа. Полпред отметил, что повышение уровня обеспеченности жителей объектами спорта – одна из задач федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Справочно: по данным на конец 2023 г., самый высокий по УрФО уровень обеспеченности жителей спортивными объектами в Курганской области (73%). На Ямале он составляет 66%, в Тюменской области – 64%, в Челябинской и Свердловской областях – 58%, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 50%.