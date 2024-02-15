Такер Карлсон восхитился московским метро

Журналист Такер Карлсон, находясь в России, покатался на московском метро. Он поделился впечатлениями от оформления и состояния станции метро "Киевская".

По мнению Карлсона, один из способов понять то или иное общество — посмотреть на инфраструктуру, пишет РБК. Станция "Киевская" построена при Сталине 70 лет назад.

"И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, нас потрясло", — сообщил Карлсон.

Журналист задался вопросом, как вышло, что в России есть станция метро, "которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране?".

"Здесь нет людей, которые хотят столкнуть тебя на рельсы и убить", — говорит Карлсон. На кадрах в это время показывают спящего бомжа в нью-йоркском метро, крысу, которая тащит сосиску, граффити.

Такер Карлсон — независимый журналист, ведущий телеканала Fox News в Америке, приехал в Россию 1 февраля. Целью его визита было интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча с ним длилась два часа и была опубликована 9 февраля. При этом известно, что Такер Карлсон пробыл в Москве неделю. Он побывал в Большом театре на балете "Спартак", посетил ВДНХ и просто гулял по улицам Москвы, где фотографировался с россиянами. Журналист уехал из России 8 февраля.

И уже 12 февраля на Всемирном правительственном саммите в Дубае он с восхищением высказался о Москве: "Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в Соединенных Штатах. Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США. Одним из показательных аспектов является ее метрополитен".