Интернет-магазинам запретят собирать данные всех граждан - законопроект

В Совете Федерации разработан законопроект, направленный на предотвращение избыточного сбора персональных данных граждан. Скоро он будет внесен в Госдуму. Об этом заявила на круглом столе в верхней палате парламента первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Она отмечает, что многие интернет-магазины уже на этапе просмотра товаров требуют согласия на обработку персональных данных, что совершенно необоснованно. Это нарушает основные принципы, заложенные в законе о защите прав потребителей. Так, предлагается отдельно закрепить норму, что сведения о товарах или услугах должны предоставляться потребителям вне зависимости от их согласия на обработку персональных данных

Данная мера актуальна в связи с тем, что персональные данные граждан утекают рекой - ежегодно это сотни миллионов записей. В прошлом году Роскомнадзор зафиксировал 170 крупных утечек, в этом году — уже 19. Только за месяц с небольшим в 2024 году в открытый доступ уже попали свыше 500 млн записей о россиянах. Как считают некоторые эксперты, данные на каждого человека уже "утекли".

На этом же мероприятии замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер призвал компании изменить свое отношение к персональным данным граждан. Они их массово собирают, но никто не может сохранить в неприкосновенности. Все сливается, а часть и передается за границу. Возможно, необходимо внедрить такую модель, когда право обрабатывать большие объемы персональных данных будут иметь только операторы, которые соответствуют требованиям безопасности.

Пока что ситуация в сфере персональных данных в России плачевная. За их утечки практически никто не несет никакой ответственности.