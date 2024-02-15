Bloomberg: Трамп может финансовым шантажом усадить Киев и Москву за стол переговоров

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США собирается принудить Украину к переговорам с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, знакомый с вопросом.

Советники Трампа, якобы, обсуждают возможность проведения переговоров между Зеленским и Путиным почти сразу после избрания (если такое произойдет).

Также в начале своего потенциального второго президентского срока Трамп может провести реформу НАТО, в ходе которой альянс может стать двухуровневой структурой. На первый уровень возьмут только тех, чьи расходы на оборону будут достигать целевых показателей – именно к ним, а не ко всем членам НАТО (как сейчас) будет применяться пятая статья устава альянса, которая предусматривает совместную защиту члена, подвергшегося нападению.

Советники Трампа собираются шантажировать Россию и Украину финансовой помощью – ее оказанием или неоказанием Киеву. Также может быть усилено санкционное давление на Центральный банк России – чтобы повлиять на Путина.

Источники издания сообщают, что сейчас окружение Трампа не ведет переговоров с украинскими и российскими посредниками, поскольку закон Логана запрещает частным лицам вести переговоры от имени правительства США.