15 Февраля 2024
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
Фото: Накануне.RU

Бывший адвокат Улюкаева получила восемь лет лишения свободы за хищение $1 млн

Адвокат Дареджан Квеидзе, защищавшая бывшего главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, приговорена к восьми годам лишения свободы, сообщает "Коммерсантъ".

Уголовное дело по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере в отношении адвокатов Дареджан Квеидзе и Андрея Фоломейкина было возбуждено в январе 2022 года. По версии следствия, Квеидзе и Фоломейкин присвоили один миллион долларов, который получили от девелопера Игоря Строганова за прекращение уголовного дела о взятках.

Во время расследования этого уголовного дела Квеидзе и Фоломейкин предложили жене Строганова за миллион долларов обеспечить подсудимому оправдательный или максимально мягкий приговор. Однако после того, как Строганов получил реальный срок, его супруга обратилась в правоохранительные органы.

Напомним, в декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Его обвиняли в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. 12 апреля 2018 года Мосгорсуд отменил запрет Улюкаеву работать чиновником после освобождения. При этом был подтвержден восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей. В июне 2018 года Улюкаев начал отбывать наказание в колонии №1 строгого режима в Твери.

Теги: Дареджан Квеидзе, мошенничество, Алексей Улюкаев


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