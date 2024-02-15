Сбежавшая из Авдеевки украинская мэрия "переименовала" улицы города

Украинская мэрия Авдеевки, которая исчезла из города еще на прошлой неделе, разразилась переименованием всех улиц, имеющих в своем названии хоть какое-то упоминание о России.

"Переименованными" оказались улицы Белинского, Гагарина, Менделеева, Мичурина, Нахимова, Некрасова, Первомайская, Пушкина, Суворова, Толстого, Тургенева, Чайковского, Чернышевского, Чкалова, Тимирязева, Победы и другие.

Украинский мэр Авдеевки Виталий Барабаш еще в марте прошлого года призвал местных жителей уезжать на Украину. Он признал, что многие жители ждут прихода России.