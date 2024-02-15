Глава полиции Прикамья сообщил о пресечении двух попыток поджога военкоматов в 2023 году

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов представил депутатам заксобрания Прикамья итоги деятельности полиции за прошлый год, передает корреспондент Накануне.RU.

В докладе появился новый пункт: Щеглов отчитался о попытках поджогов военкоматов. Всего, по его словам, было пресечено две попытки поджога военкоматов. Кроме того, в 2023 году полиция Прикамья пресекла 40 действий по дискредитации Вооруженных сил РФ.

Всего, по данным Александра Щеглова, в 2023 году было зарегистрировано 41 902 преступления, по сравнению с 2022 годом рост составил 2,1%. На 41,9% выросло число преступлений в сфере информационных технологий. При этом уменьшилось число совершенных убийств на 23,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 10,7%, изнасилований на 34,8%, краж из квартир на 17,9%, грабежей на 4,8%, угонов на 4,6%. Также на 17,1% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах.

Правоохранительными органами края раскрыто 21 363 преступления, в том числе 5606 относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Раскрываемость преступлений составила 51,8%, тяжких и особо тяжких – 50,4%. Также был отмечен высокий уровень раскрываемости ряда ключевых составов преступлений: убийств (97,1%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (99,1%), грабежей (90,1%), разбойных нападений (98,8%), угонов транспорта (87,5%), изнасилований (100%).