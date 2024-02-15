В Екатеринбурге отец ребенка с СМА вышел на пикет к уральскому полпредству

Житель Екатеринбурга Дмитрий Бахтин, который борется за спасение своего сына Миши с диагнозом СМА, сегодня вышел на пикет к уральскому полпредству с обращением к Владимиру Путину.

Как рассказала Накануне.RU мать Миши Яна Бахтина, за время акции никто из сотрудников полпредства к ним не вышел. Подошли только сотрудники Росгвардии, которые проверили документы. Также появились полицейские. Родители сказали силовикам, что если бы закон выполнялся, то ребенок уже давно получил бы лекарство, и тем не надо было бы приезжать.

В ответ полицейские заявили, что есть специальные службы, которые отвечают за предоставление лекарств.

"Сказали, что они, полиция, благотворительностью не занимаются", - отметила Яна Бахтина.

Напомним, Дмитрий Бахтин пытается добиться от государства предоставления лекарства для своего сына с СМА. Ранее он выходил на акции, в том числе, на Красную площадь в Москве.

Визит Владимира Путина на Урал ожидается на этой неделе.