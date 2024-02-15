"Дочка" Mercedes-Benz продала 15-процентную долю в "КамАЗе"

Немецкий концерн Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group) продал 15-процентную долю в "КамАЗе", передают "Ведомости" со ссылкой на генерального директора компании Сергея Когогина. Он не сообщил, кто стал покупателем и какова сумма сделки.

Издание отмечает, что технологии Mercedes сыграли существенную роль в модернизации модельного ряда "КамАЗа", иностранный концерн был в числе акционеров с 2008 года.

Эксперты отмечают, что после начала СВО у "КамАЗа" возникли проблемы с комплектующими для последних поколений выпускаемой техники. До сих пор не известно, смогла ли компания полностью локализовать производство кабин для грузовиков серии К5.