Фиджитал-спортсмены Сургуского района представят Югру на международном турнире "Игры будущего"

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что фиджитал-спортсмены муниципалитета представят Югру на международном турнире "Игры будущего".

Пять ребят из Солнечного и Федоровского отправятся в Казань, где уже 21 февраля стартуют первые в мировой истории мультиспортивные соревнования. На участие в них заявилось порядка 2 тысяч человек из 100 стран. Среди них – фиджитал-спортсмены Сургутского района. Во время рабочей поездки в Солнечный Андрей Трубецкой побывал на тренировке ребят.

Программа турнира включает в себя 21 инновационную дисциплину: баскетбол, единоборства, скейтбординг, гонка дронов. Все – с приставкой "фиджитал". Анастасия Агафонова, Валерия Дерека и Дарья Шеттле выступят в дисциплине "Just Dance". Виктор Янкин и Артем Щепотьев, руководитель центра компьютерного спорта, — в "VR-ритм стимулятор".

"Анастасия сразится с соперниками сразу в финальном поединке. Путевку на итоговую битву она получила еще в прошлом году на первом чемпионате УрФО по фиджитал-спорту, который принял Сургутский район. Остальным ребятам предстоит преодолеть отборочные этапы в своих дисциплинах", - написал Андрей Трубецкой.

В Сургутском районе уделяется особое внимание развитию фиджитал-направления. Инновационным оборудованием оснащаются центры компьютерного спорта, в районе открываются площадки для занятий – они уже есть в восьми поселениях.

"Муниципалитет первым в России провел школьные фиджитал-сборы, традиционно организует фестиваль цифровых видов спорта. Только за 2023 год секции для тренировок и таких мероприятий оснастили спецоборудованием на пять млн рублей – стандартизированная трасса для гонок на дронах, VR-арена, квадрокоптеры, игровые приставки с геймпадами", -отметил Андрей Трубецкой.