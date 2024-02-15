"Уральская реновация" доберется еще до четырех городов Свердловской области

Программа комплексного развития территории в Свердловской области, которую называют "уральской реновацией", постепенно расширяет свою географию. Помимо Екатеринбурга, КРТ уже начинают внедрять в Нижний Тагил. В это же время рассматривается еще три города, рассказал замминистра строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов.

"Екатеринбург – это тот центр агломерации, на который мы опираемся. Это тот драйвер, который позволяет нам разрешить вопрос с ветхим и аварийным жильем. Начинаются работы в Нижнем Тагиле, сейчас смотрим на Среднеуральск и Новоуральск. Белоярский показал один из самых лучших результатов по спросу жилья", - рассказал сегодня Сурганов на круглом столе ИД "Коммерсантъ-Урал" "Рынок недвижимости 2024: тренды и прогнозы".

Каких-то конкретных сроков пока названо не было. На встрече также отметили, что в Екатеринбурге в 2024 году под КРТ отдадут шесть площадок, благо реакция населения на программу весьма положительная.