15 Февраля 2024
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Политика За рубежом
Фото: Jim Watson / AFP

Генпрокурор Западной Вирджинии призвал Камалу Харрис взять на себя обязанности президента США

Генпрокурор Западной Вирджини Патрик Морриси призвал вице-президента США Камалу Харрис признать президента страны Джо Байдена недееспособным и взять на себя обязанности президента США. Об этом пишет The Hill, которое опубликовало письмо генпрокурора штата.

Он отмечает, что у Байдена давно наблюдается снижение умственных способностей: он путает имена мировых лидеров, не ориентируются в пространстве. А 76% американцев считают, что Байден не способен исполнять обязанности президента.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не нуждается в проверке умственных способностей. Так, он очень хорошо умеет отвечать на неожиданные вопросы СМИ. При этом Харрис сказала, что готова в случае необходимости исполнять президента.

На прошлой неделе Байден перепутал бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель с ее давно умершим предшественником Гельмутом Колем, а нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона - с Франсуа Миттераном.

Как сообщалось, 86% американцев считают, что 81-летний Байден слишком стар, чтобы занимать пост президента еще один срок. Дональда Трампа считают старым 59%. Он на четыре года моложе Байдена.

Теги: США, Джо Байден


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