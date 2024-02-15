Ученые из Екатеринбурга оцифровали фрагменты челябинского метеорита

Сегодня исполняется 11 лет с момента падения метеорита в Челябинской области. Студенты и сотрудники Уральского государственного горного университета создали цифровые 3D-копии фрагментов небесного тела.

Оцифровка позволит ученым со всей России удаленно изучать метеорит, например, проследить направление и характер полета болида в атмосфере Земли.

Из найденных тысяч фрагментов гигантского космического тела наиболее редкими являются ориентированные фрагменты – по расположению и направлению их борозд и ямок выдувания (по-научному – регмаглиптов) можно проследить, как метеорит летел в атмосфере. Удивительно, но часть фрагментов имеет форму пули, а один вообще по форме напоминает самолет "Стеллс".

Челябинский метеорит стал самым большим из известных небесных тел, упавших на Землю, со времени падения Тунгусского метеорита в 1908 году. Наиболее крупная его часть находится в историческом музее в Челябинске.