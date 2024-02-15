Мизулина: число жертв блогерши из Екатеринбурга Улановой превысило тысячу человек

Число пострадавших от екатеринбургского блогера Екатерины Улановой превысило тысячу человек. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина (на фото).

Как сообщила Мизулина в своем Telegram-канале о Екатеринбурге, пришел ответ на ее запрос в Следственный комитет по поводу деятельности блогера Улановой.

"Следствие продолжается, дело находится на особом контроле у руководства СК", - отметила Екатерина Мизулина.

В ответе ведомства, который она приложила к посту, говорится, что от мошеннических действий обвиняемой пострадало более тысячи человек.

Напомним, что блогерше Екатерине Улановой и ее мужу вменяют хищение денег, которые переводили на их банковские счета за покупку бытовой техники, мобильных телефонов и других вещей. По версии следствия, никаких заказанных товаров пара не отдавала, в результате люди лишились своих средств. Точное количество потерпевших и сумма ущерба сейчас устанавливается.

В конце прошлого года на подследственную блогершу из Екатеринбурга был подан групповой иск в суд. А недавно Улановой продлили срок запрета определенных действий до 1 мая 2024 года включительно.