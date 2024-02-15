В Курской области загорелась нефтебаза после атаки украинского БПЛА

Пожар вспыхнул на нефтебазе в Курской области после удара украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе", - написал он в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы работают на месте, добавил губернатор.

13 февраля в Курской области власти объявили ракетную опасность и рекомендовали жителям укрыться в убежищах. В тот же день ВСУ обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе.