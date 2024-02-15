В Москве снова начался мощный снегопад

В столичном регионе начался мощный снегопад. За два дня сугробы в Москве и ее окрестностях могут вырасти примерно на десять сантиметров. Ожидается, что за четверг и пятницу выпадет до 20% месячной нормы осадков.

Синоптики уже оценивают выпавший в западной части Московской области снег в треть от месячной нормы.

Ожидается, что из-за сильного снегопада могут быть перерывы в работе столичных аэропортов, где видимость может сократиться до 600 метров. В московской госавтоинспекции уже предупредили автолюбителей – сегодня им лучше двигаться медленнее, а еще лучше – остаться дома.

По прогнозу к выходным в столичном регионе наступит оттепель, не обойдется без гололедицы. В воскресенье температура воздуха может подняться выше нуля.