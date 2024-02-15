Артем Усс привел обстоятельства своих обвинений и побега

Сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс рассказал о побеге из-под ареста и обвинениях в "заговоре" со стороны США.

"Вы сами представьте себе: во время новой холодной войны решиться на побег, находясь в самом центре Европы без авиасообщения с Россией в юрисдикции НАТО, наполненной американскими правоохранителями", - рассказал РБК Усс.

Побег произошел для него внезапно, говорит Усс. Он сообщил также, что основной предъявленный ему эпизод – платежи неких дубайских фирм в Гонконге, где на этапе транзакции указана конвертация в доллары.

"Из текста обвинения видно, что данные фирмы не имели ко мне отношения. В действительности подавляющую часть указанных в обвинении лиц я вообще не знаю. Обвинение с использованием формулировки Сonspiracy это и предполагает", - сказал Усс.

Напомним, итальянские следователи исключают причастность российских спецслужб и жены российского предпринимателя Артема Усса к организации его побега из-под домашнего ареста.