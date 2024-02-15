В центре Москвы горит территория концертного зала "Известия Hall"

В Москве горят помещения на территории концертного зала "Известия Hall" на Пушкинской площади. По предварительным данным, пострадавших нет, площадь пожара уже превысила 1,5 тыс. кв. метров. О причинах возгорания не сообщается, начата доследственная проверка, сообщили в прокуратуре.

СМИ сообщают, что горят хозяйственные постройки, также горел административный корпус, огонь в нем уже потушили. Обрушилась часть металлического купола здания.

Пожарные машины заблокировали прилегающие к месту ЧП улицы. Столичная госавтоинспекция сообщает, что на Тверской улице перекрыты две полосы из четырех в сторону Садового кольца, также перекрыто движение по Большому Путинковскому переулку от Пушкинской площади до Тверской улицы и на Малой Дмитровке от Успенского переулка до Пушкинской площади.

"Известия Hall" – одна из крупнейших концертных площадок в центре Москвы с вместительностью зала более тысячи человек.