Самолет авиакомпании "Азимут" из-за технических причин возвращается в аэропорт Нижневартовска

Согласно данным сервиса flightradar24, в настоящий момент воздушное судно кружит над городом, вырабатывая топливо.

По информации, размещенной на сайте аэропорта Нижневартовска, экипаж принял решение вернуться по техническим причинам. Судя по онлайн табло, посадка запланирована на 10.30.

Самолет авиакомпании "Азимут", летевший из Нижневартовска в Минеральные воды, вынужден вернуться в аэропорт вылета, передает корреспондент Накануне.RU .



