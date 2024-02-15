В Госдуму внесли законопроект об обязанности жильцов впускать в дом газовщиков

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, обязывающий жильцов домов впускать в квартиру работников газовых организаций.

Документ предлагает внести изменения в ст. 157 Жилищного кодекса РФ, которая предусматривает обязанность собственников жилых помещений или нанимателей предоставить доступ сотрудникам специализированной организации к внутридомовому или внутриквартирному газовому оборудованию в многоквартирном доме для проведения работ и технического обслуживания.

Как следует из пояснительной записки, если собственник по своей воле не предоставляет доступ, организация имеет право обратиться в суд с требованием о предоставлении такого доступа жильцом.

Плановые проверки оборудования внутри квартиры проводятся не реже одного раза в год в соответствии с установленными правилами и нормами. Управляющая компания обязана уведомить жильцов о предстоящей проверке не менее чем за 20 дней.

В случае отказа от подписания договора, отказа в допуске проверяющих или уклонения от замены оборудования могут применяться штрафы в размере до 2 тыс. руб. для физлиц и до 100 тыс. руб. для юрлиц, сообщают "Ведомости".

Как считают эксперты, эта мера поможет в предотвращении взрывов в жилых домах, но лишь частично. Параллельно нужно внедрять технологии автоматического выявления утечек газа, субсидировать малоимущим замену старого оборудования, в частности плит.