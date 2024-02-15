Инфляция в январе оказалась ниже сезонной нормы

В России в продовольственном секторе рост цен замедлился до 1,26% месяц к месяцу при снижении темпов роста цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов.

По данным Минэка, на плодоовощную продукцию цены изменились на 7,3%. В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 0,47%. В секторе услуг цены изменились на 0,78% месяц к месяцу. С исключением сезонности инфляция в январе замедлилась до 0,53% после 0,62% в декабре. В годовом выражении инфляция в январе 2024 года составила 7,44%.

По последним данным Росстата, за неделю с 6 по 12 февраля индекс составил 0,21% после 0,16% неделей ранее. В годовом выражении, по данным Минэка, рост цен составил до 7,57%. Цены на овощи выросли, яйца подешевели, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что Центробанк России может снизить инфляцию до 4,7% в 2024 году.