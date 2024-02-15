СМИ: Путин может обратиться с посланием Федеральному собранию 29 февраля

Как ожидается, президент России Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию в самом конце февраля.

"Ведомости" со ссылкой на близкие к Администрации президента источники и сотрудника на одном из федеральных каналов сообщают, что одна из вероятных дат – 29 февраля. Но она может корректироваться в зависимости от графика главы государства.

Один из источников подтверждает, что в качестве рабочей даты обсуждали 27-е число, второй отмечает, что говорили и про 28 февраля. По словам еще одного близкого к АП собеседника, обсуждался большой разброс дат, но было решено не назначать мероприятие близко к февральским праздникам.

Внимание к посланию приковано, в том числе в связи с тем, что Путин огласит его незадолго до выборов. Шесть лет назад, перед прошлыми выборами президента, Путин выступал с обращением к депутатам и сенаторам 1 марта 2018 года. Тогда послание было разделено на две части: первая – повестка "прорывного развития" России на ближайшие шесть лет, а во второй президент рассказывал о разработке новейших систем стратегического вооружения.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на заседании фракции в Госдуме, сообщил, когда может состояться послание президента России Федеральному собранию.