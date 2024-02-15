15 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России будут штрафовать за бесплатную раздачу продуктов с истекшим сроком годности

В России начнут штрафовать за бесплатную раздачу продуктов с истекшим сроком годности населению фондами и благотворительными организациями.

Депутаты Госдумы предлагают дополнить ч.1 ст. 14.43 КоАП "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов" такой категорией организаций. Должностных лиц предлагается штрафовать на сумму от 10 до 20 тыс. руб., предпринимателей - без образования юрлица — от 20 до 30 тыс., юрлиц — от 100 до 300 тыс. руб.

Как следует из пояснительной записке к проекту закона, инициатива направлена на минимизацию рисков распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам.

Инициатива будет внесена в пакете законодательных документов, которыми предлагается стимулировать развитие в России фудшеринга. Так, торговым сетям не придется платить НДС за продукты с истекающим сроком годности, если они будут переданы благотворительным фондам и НКО для оказания социальной помощи населению, сообщают "Известия".

Ранее в ЛДПР разработали законопроект по отмене НДС на товары для фудшеринга (распределение продуктов питания с истекающим сроком годности на "благотворительность") для торговых сетей. В частности, предлагается отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности в случае, если они будут бесплатно отданы населению.

Теги: продукты, штрафы, законопроекты


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