Педагогам дадут право на квартиры без очереди

Совет Госдумы обратится к главе кабмина России РФ Михаилу Мишустину с предложением проработать механизм, по которому педагоги, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут получать квартиры по договорам социального найма вне очереди.

Обращение будет направлено за подписью спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В настоящее время такое право у учителей есть по закону "Об образовании в РФ", однако реальной возможности нет — норма сталкивается с препятствиями в виде формулировок Жилищного кодекса на этот счет. Там указано, что без очереди жилье могут получить лишь те граждане, квартиры или дома которых признаны непригодными для проживания, а также страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний люди. Учителей в этом перечне нет.

Вопрос можно решить внесением изменений в законодательство, однако эксперты предупреждают, что мера эта может лишь усугубить ситуацию с обеспечением нуждающихся жильем.

Жилье, предоставляемое по договору социального найма, — это не просто арендная квартира, которую выдает на неограниченный срок и оплачивает государство. Его можно приватизировать, получить в собственность и далее распоряжаться по личному усмотрению, сообщают "Известия".